ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في امريكا

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث يوم الخميس وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، في نفس الوقت الذي يحافظ فيه كبار المنتجين على انضباط الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 71.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:58 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2019. وصعد الخام القياسي الدولي 1.6 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتًا، أو 0.57٪، إلى 69.22 دولارًا للبرميل. ارتفعت الأسعار في وقت سابق إلى ما يصل إلى 69.33 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 ، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5٪ في الجلسة السابقة.

الإجماع بين توقعات السوق، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، هو أن الطلب على النفط سيتجاوز العرض في النصف الثاني من عام 2021، وهو ما حفز الارتفاع الأخير في الأسعار.

تظهر بيانات أوبك + أنه بحلول نهاية العام سيصل الطلب على النفط إلى 99.8 مليون برميل يوميًا مقابل المعروض من 97.5 مليون برميل يوميًا. اقرأ أكثر

ستتم إعادة التوازن هذه من خلال الطلب المتزايد في الولايات المتحدة ، أكبر مستخدم للنفط في العالم ، من استهلاك المركبات هذا الصيف ، إلى جانب احتياجات الوقود المتزايدة في الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، وفي المملكة المتحدة مع خروجها من COVID- 19.

تباطؤ المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي قلل من التوقعات بعودة إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق هذا العام.

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