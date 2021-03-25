ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/-ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، لتصل إلى أدنى مستوى في عام، كما نما اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 4.3 بالمائة في الربع الأخير من العام المنصرم.

وارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1776 دولار، كما صعد بنسبة 0.4 بالمائة أمام الين الياباني إلى 109.13 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنية الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.3740 دولار، بينما صعدت بنسبة مماثلة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9391 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.79، ليكون بالقرب من أعلى مستوى في 4 أشهر.