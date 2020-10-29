احمي نفسك من فيروس كورونا مع هذه الأغذية

احمي نفسك من فيروس كورونا مع هذه الأغذية

المستقلة … يعتبر فيروس كورونا منذ انتشاره مطلع العام العالي هو اكثر الامراض التي يهاب منها الأشخاص حول العالم وعادة ما بلجئ العديد منهم لاخذ الحيطة بتناول الأطعمة والفيتامينات التي تساعد على الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وذلك لان المناعة الجيدة والغذاء الصحي يمكن أن يحميا الإنسان من عدوى فيروس كورونا.

كما أن من المهم أن يتناول الإنسان أثناء وباء فيروس كورونا المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعده على تقوية مناعته وتحسين مقاومته للفيروس.

من المهم جدا أن يحصل جسم الإنسان في موسمي الخريف والشتاء على فيتامينات A و C وD وE وB2 وB6 وB12 وحمض الفوليك والحديد والسيلينيوم والزنك.

ويساعد فيتامين (د) ، في إنتاج بروتينات مضادة للميكروبات في ظهارة جهاز التنفس، ما يقلل من احتمال الإصابة بالفيروس وتطور أعراض العدوى.

ومن مصادر هذا الفيتامين الأسماك وصفار البيض والزبدة.

أثبت فيتامين E أيضا فعاليته في حماية جسم الإنسان من بعض الأمراض المعدية. ويوجد في زيت عباد الشمس والمكسرات.

ويعد الزنك والسيلينيوم عنصرين هامين يشاركان في تشكيل استجابة مناعية كافية. ويتوفران في الجبن وكبد الدجاج واللبن.