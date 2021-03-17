اجراءات عاجلة من سلطنة عمان بسبب زيادة اصابات كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت سلطنة عمان حظر الرحلات الجوية من إحدى الدول، و تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية، وتقليص تواجد موظفي الدولة في مقرات العمل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا قررت منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، وحظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها إلى أراضي السلطنة.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة المقبل وحتى إشعارٍ آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون.

كذلك قررت اللجنة وفق ما نقلته “شبكة الأخبار العمانية” تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا حتى صباح السبت 3 أبريل/نيسان المقبل.

كما قررت تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءًا من يوم الأحد المقبل.

ودعت اللجنة المواطنين إلى “الالتزام بجميع الضوابط الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجنّب التجمعات، بما فيها الأسريّة والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأيّة مناسبة كانت”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في السلطنة إلى 148 ألفا و10، والوفيات إلى 1614، والمتعافين إلى 137 ألفا و128.