إيقاف مورينيو لسبب غريب

(المستقلة) قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إيقاف جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير مباراة أوروبية واحدة.

وقال يويفا إن قرار إيقاف مورينيو جاء بعدما تسبب المدرب البرتغالي في تأخر انطلاق مباراة توتنهام أمام رويال أنتويرب في الدوري الأوروبي، في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن عقوبة الإيقاف ستكون مع إيقاف التنفيذ لعام واحد.

كما تم تغريم توتنهام 25 ألف يورو، بسبب انطلاق المباراة المتأخر، إضافة إلى ثلاثة آلاف يورو لخرق لوائح المعدات والأجهزة الرياضية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن توتنهام خسر المباراة 0-1، في بلجيكا لكنه يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على فريقي أنتويرب ولاسك.