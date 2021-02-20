إيفرتون يعمق جراح ليفربول بنتيجة تاريخية

المستقلة/- حقق إيفرتون فوزا تاريخيا على مضيفه ليفربول بنتيجة 2-0 في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ريتشارليسون (3) وجيلفي سيجوردسون (83 من ركلة جزاء) هدفي اللقاء.

وتكبد ليفربول الخسارة الرابعة على التوالي في ملعب أنفيلد، وهي الخسارة الرابعة تواليا في الدوري.

ويعد هذا أول فوز يحققه إيفرتون في ملعب “أنفيلد” معقل الليفر بالبريميرليج في الألفية الثالثة، حيث يعود آخر انتصار للفريق الأزرق على جاره لعام 1999.

وعادل ايفرتون رصيد ليفربول من النقاط بـ40 نقطة لكل منهما، وتظل أفضلية فارق الأهداف للريدز صاحب المركز السادس، بينما يحتل رجال كارلو أنشيلوتي المركز السابع.