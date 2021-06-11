إيطاليا تهزم تركيا في افتتاح يورو 2020

المستقلة/- حقق منتخب إيطاليا فوزا عريضا على حساب تركيا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2020، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما.

سجل ميريح ديميرال الهدف الأول لإيطاليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، وضاعف شيرو إيموبيلي النتيجة بهدف ثان بالدقيقة 66، ثم اختتم لورينزو إنسيني النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 79.

بهذا الفوز، حقق المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط في البطولة، ليتصدر المجموعة الأولى، بينما يحتل المنتخب التركي المركز الرابع والأخير دون نقاط.