إيطاليا تهزم إسبانيا وتبلغ نهائي يورو 2020

المستقلة/- تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 4-2.

مباراة إيطاليا ضد إسبانيا، التي جمعت المنتخبين على ملعب ويمبلي بلندن، في نصف نهائي يورو 2020، انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم فيديريكو كييزا لإيطاليا في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل البديل ألفارو موراتا بعد 20 دقيقة ويعيد المباراة لنقطة الصفر، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وظل التعادل قائما في الأشواط الإضافية، ليضطر المنتخبان للجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل للنهائي، ومواجهة الفائز من مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك، وهي الركلات التي ابتسمت لمنتخب إيطاليا.

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