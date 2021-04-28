إيران: توافق على تسريع المفاوضات حول الاتفاق النووي

المستقلة /- توافقت الأطراف المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران ، على “تسريع” المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المهدد، وفق ما أفادت طهران.

وتنخرط الأطراف في اتفاق عام 2015 في مفاوضات منذ بداية الشهر في محاولة لإعادة الولايات المتحدة إليه.

والتقى ممثلون لبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وإيران وروسيا في أحد فنادق فيينا الفاخرة لأقل من ساعتين لإطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي يترأسها الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية “خلال الاجتماع قرر المشاركون تسريع عملية التفاوض”.

ورفضت إيران التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، لكن وفدا أميركيا يقيم في فندق مجاور ويتم إبلاغه بشكل منتظم بالمباحثات من قبل فريق مفاوض الاتحاد الأوروبي انريكي مورا، في جولة من الدبلوماسية المكوكية.

وكتب مورا على تويتر “في فيينا مجددا مع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة للمشاركة في محادثات مع خبراء وإجراء اتصالات منفصلة مع الولايات المتحدة في هذا الأسبوع الثالث للمفاوضات بهدف إحراز تقدم في الأهداف التي وضعناها: إعادة انضمام الولايات المتحدة لخطة العمل الشاملة المشتركة والتنفيذ الكامل للاتفاق”.

وهدف اتفاق عام 2015 لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، مقابل تقليصها برنامجها النووي، لكن الاتفاق بدأ بالانهيار عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه.

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