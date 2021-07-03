إنجلترا تسحق أوكرانيا في يورو 2020

المستقلة/- تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي بطولة يورو 2020 بعد فوزها العريض على أوكرانيا برباعية نظيفة على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق هاري كين.

وعزز هاري ماجواير تقدم “الأسود الثلاثة” بتسجيله الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني.

وعاد كين لزيارة الشباك بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لإنجلترا في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.

واختتم جوردان هندرسون رباعية “الأسود الثلاثة” في الدقيقة الـ63.

وبهذا الفوز العريض، تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا “اليورو” للمرة الأولى منذ عام 1996.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق على نظيره التشيكي 2-1.

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