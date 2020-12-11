إعلامية كويتية: هذه شروط قبول السعودية للمصالحة الخليجية مع قطر

المستقلة /- قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن مصر دائمًا على استعداد إيجابي فيما يحقق التضامن العربي ويضمن أمن واستقرار المنطقة، لافتة في هذا الصدد إلى تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بشأن المصالحة الخليجية والتي قال فيها ” إن مصر دائما كانت متفاعلة بإيجابية مع جهود دولة الكويت وجهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فى لم الشمل العربي”

وأوضحت “الرشيد”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن السعودية لن تتنازل عن قائمة المطالب الـ 13 من أجل ضمانة استقرار المنطقة وهو ما يتفق في السياق مع تصريحات الخارجية المصرية بأنه لابد أن يراعي الاتفاق كافة العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع وأن يضمن لمصر ودول الرباعي العربي الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه، وأن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ الخاصة بالعلاقات ما بين الإخوة.

وثمنت الإعلامية الكويتية، جهود دولتها التي لم تدخر جهد من أجل لم الشمل العربي، وعودة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي إلى حقيقة وواقع خصوصًا بعد إعلان وزير الخارجية الكويتي عن التوصل لنتائج مثمرة في المصالحة الجمعة الماضية.

وقد قال وزير الخارجية المصري سامح شكري فى تصريحات متلفزة : “نحن نثمن كثيرا الجهود المشكورة التي تبذلها دولة الكويت وسمو أمير الكويت الحالي والمغفور له سمو الأمير صباح في الماضي، هي كلها جهود تصب في إطار المصلحة العربية المشتركة .

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية عدم التدخل في شؤون الداخلية والعمل على مراعاة مصالح الشعوب وعدم محاولة زعزعة استقرارها، وأن يكون المبدأ مبدأ العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول العربية من حيث الرعاية لمصالحها بشكل مشترك وعدم المساس بمستقبل واستقرار الشعوب”.