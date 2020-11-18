إعادة الفرز في ولاية جورجيا تنصف ترامب

ترامب

المستقلة /- أدت عملية إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا الأمريكية، إلى ظهور أكثر من 5 آلاف صوت لم يتم الإبلاغ عنها، معظمها لصالح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ما أدى إلى تقليص تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية إلى أقل من 13 ألف صوت.

ومن المقرر أن تنتهي عملية إعادة الفرز في ولاية جورجيا، بحلول ليلة الأربعاء، وفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية.

وذكرت التقارير أنه خلال عملية إعادة الفرز، اكتشف المسؤولون في مقاطعات فلويد وفايت ووالتون ما مجموعه حوالي 5600 صوت لم يتم الإبلاغ عنها بسبب أخطاء بشرية.

وأوضحت أن معظم هذه الأصوات الإضافية ذهبت إلى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وفي مقاطعة فايت، كشفت إعادة الفرز عن عدم احتساب 2755 صوتا في المقاطعة، منهم 1577 لصالح ترامب، و1128، لصالح بايدن.

كان بايدن تغلب على ترامب بهامش ضئيل في ولاية جورجيا – 16 صوتا في المجمع الانتخابي – ما أدى إلى إعادة فرز الأصوات، ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي العملية لقلب الطاولة لصالح ترامب نظرا لأنه يحتاج عشرات آلاف الأصوات للتغلب على منافسه الديمقراطي.

ولا يزال بايدن متقدما على على ترامب في ولاية جورجا بفارق 12929 صوتا.. وسط ما يعتبره الجمهوريون انتصارا لوجود أصوات غير محتسبة لصالح الرئيس الأمريكي.

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