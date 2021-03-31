إطلاق سراح 120 عنصرًا من قوات موالية للمشير خليفة حفتر غرب ليبيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا، الأربعاء، سراح 120 عنصرا ينتمون إلى قوات موالية للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، كان قد تمّ أسرهم قبل عامين غرب طرابلس.

وحضر عملية إطلاق السراح، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعدد من مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية، التي تولت مهامها برئاسة عبد الحميد الدبيبة في آذار/مارس الجاري، بعد حوار سياسي أشرفت عليه الأمم المتحدة.

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وظهر العشرات من العناصر المفرج عنهم بلباس أبيض داخل ملعب صغير لكرة القدم ملاصق لأحد المقرات الأمنية في مدينة الزاوية الساحليّة، وكانوا محاطين برجال أمن مسلحين.

وأثنى عبدالله اللافي على ما وصفه بمبادرة ”الصلح والتسامح“ الهادفة إلى مضي الليبيين قدما في المصالحة الوطنية.

وينتمي العناصر الذين أطلق سراحهم إلى ”الكتيبة 107-مشاة“ التابعة لقوات المشير حفتر، وكان قد قبض عليهم مطلع نيسان/أبريل عام 2019 مع بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني الحاكمة حينها.

وأوقفوا وفق تقارير بالقرب من مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وتم تجريدهم من كامل سلاحهم واحتجازهم في المدينة.

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وتكررت عمليات تبادل الأسرى وإطلاق سراحهم بين السلطات الأمنية في غرب ليبيا وقوات المشير حفتر بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقّع بين طرفي النزاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وينص على تبادل المحتجزين دون قيود.

وينتظر من الحكومة الجديدة توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

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