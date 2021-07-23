إصابة نجل سيرين عبد النور بوعكة صحية

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن إصابة نجلها بحمى التيفويد، وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت سيرين عبد النور صور لها برفقة ابنها وعلقت عليه قائلة :”بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفوئيد، تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية”

وتابعت سيرين عبد النور: “الأعراض هي حمى شديدة، صداع، إمساك أو إسهال”.

من ناحية أخرى حققت سيرين نجاحاً كبيراً، بعدما بلغت نسبة مشاهدة أغنيتها “لو بص فى عينى” 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، التى كانت طرحتها عام 2012 فى ألبومها “عليك عيونى” الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وليد شراقى وصورت الكليب مع المخرج إميل سليلاتى.

كما لفتت سيرين عبدالنور الأنظار إليها بدورها بمسلسل “دور العمر” مع الممثل اللبنانى عادل كرم ويعرض على منصة شاهد، ويحظى بردود فعل إيجابية على أدائها، وجذب المسلسل الجمهور فى الوطن العربى ما دفع الكثيرين للبحث عن كافة تفاصيل المسلسل.

تدور قصة المسلسل عن سيدة تدعى شمس مطر، وهى امرأة جميلة تعانى من اضطراب نفسى، وشمس تصبح مهووسة بشخصية خيالية تدعى أمير وهى شخصية فى دراما تلفزيونية ناجحة والتى يؤديها فارس نحاس، والاثنان معًا ينطلقان فى رحلة غامضة معقدة ضد مجموعة من المجرمين وهدف هذه الرحلة هي الانتقام.

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