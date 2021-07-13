إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال حساب الغنوشي على موقع “فيسبوك”: “تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم”.

وأضاف المنشور أن الغنوشي سيواصل القيام بأعماله عن بُعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي.

وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، أكد خلال افتتاحه مستشفى ميداني بولاية بن عروس، أن المنظومة الصحية في تونس لم ولن تنهار.

وأشار المشيشي، إلى أن هذا المستشفى الميداني من شأنه أن يخفف العبء على المستشفيات، مشددا على أن المنظومة الصحية لم ولن تنهار