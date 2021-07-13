إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال حساب الغنوشي على موقع “فيسبوك”: “تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم”.

وأضاف المنشور أن الغنوشي سيواصل القيام بأعماله عن بُعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي.

وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، أكد خلال افتتاحه مستشفى ميداني بولاية بن عروس، أن المنظومة الصحية في تونس لم ولن تنهار.

وأشار المشيشي، إلى أن هذا المستشفى الميداني من شأنه أن يخفف العبء على المستشفيات، مشددا على أن المنظومة الصحية لم ولن تنهار

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وقفة مع المسلسل العراقي (الهروب)

اخبار السعودية

السعودية تختم مسابقة عبدالرحمن المشيقح الأدبية

اخر الاخبار

بالتوابيت.. اعتصام أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية “فيديو”

اخر الاخبار

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا

اخر الاخبار

رسالة مؤثرة من رامي صبري إلى شقيقه الراحل

اخبار العراق

الحبس الشديد بحق مسؤول في وزارة الكهرباء

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يشكك باسباب فاجعة مستشفى الحسين

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يشكك باسباب فاجعة مستشفى الحسين

اخبار العراق

من أجل مئة ألف دينار.. حالات طلاق تتم بصورة غير شرعية

اخر الاخبار

تقنية القلب النابض في دور السينما الأوروبية

اخبار مصر

تأجيل العمل بمحطة الضبعة النووية المصرية

اخر الاخبار

فيديو وصور.. زينب العسكري تشارك بمهرجان “كرنفال تراث الدول”

اخر الاخبار

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

اخر الاخبار

الرئيس السيسى يعزى نظيره العراقى فى ضحايا حريق مستشفى الحسين

اخر الاخبار

جماعة أنصار الله تكشف عن  تفاصيل عملية عسكرية واسعة في البيضاء وسط اليمن

اخر الاخبار

السفير الأمريكى بالقاهرة يصدر تصريحات جديدة بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 855 سجينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك