إصابة توبا بويوكستون بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أصيبت الممثلة التركية توبا بويوكستون بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتخضع حالياً للعزل المنزلي، حيث وجهت الشكر للفريق الطبي الذي اهتم بحالتها، كما وجهت الشكر لجمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام على دعواتهم وأمنياتهم لها بالشفاء، مشيرة إلى أن وضعها الآن مستقر.

وتوقف تصوير مسلسلها الجديد Another Self الذي من المقرر عرضه عبر منصة Netflix، وخضع فريق عمل المسلسل لتحليل فيروس كورونا للاطمئنان على صحتهم وجاءت نتيجتهم سلبية.

وكانت أخبار انتشرت عن وجود علاقة عاطفية بين توبا بويوكستون وبطل مسلسلها الفنان التركي مراد بوز، الذي انضم مؤخرًا لمسلسلها “نفس آخر: بعد أن التقى الثنائي في كواليس العمل.

وبحسب صحيفة Snob التركية، فإن الثنائي مراد بوز و توبا بويوكستون الذان سيتشاركان بطولة مسلسل جديد لصالح منصة نيتفليكس، بدأوا بعيش علاقة حب بينهما. والقيا قريبًا في منطقة Balıkçı Abdullah و بقوا معا لساعات طويلة.

هذه الأنباء، دعمها تصريحات توبا بويوكوستون الأخيرة التي أدلت بها خلال مقابلة صحفية، وقالت إن الحب يناسب كل إنسان، لكنه يتجاوز الإنسان.

وأضافت بويوكوستون، في معرض ردها على أسئلة الصحافة عن الحب أنه يناسب كل إنسان ويتجاوزه. بالنسبة الأمر لا يتعلق بالإنسان، بل بالحب ذاته”.

وعبرت الممثلة عن شغفها بمهنتها قائلة “أعتقد أن الجزء المفضل لدي في هذه المهنة هو القدرة على الاستمرار في أن أكون طفلة. أي الاستمرار في ممارسة الألعاب ومشاركة الأدوار والإيمان بالدور الذي نلعبه معًا، كما فعلنا عندما كنا أطفالًا”.

يذكر أن آخر أعمال توبا بويوكستون كان مسلسل “ابنة السفير” وعرض عبر منصة “شاهد”.

ودخلت توبا إلى مسلسل “ابنة السفير” بعد انسحاب بطلته ​نسليهان أتاغول، لتعود للتعاون مع الممثل التركي إنجين أكيوريك الذي سبق وقدمت معه مسلسل “العشق الأسود”.