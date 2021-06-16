وفد من حركة حماس يزور المغرب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الأمانة العامة لـ”حزب العدالة والتنمية” المغربي أن وفدا من حركة “حماس” الفلسطينية، بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، سيزور المغرب اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بيان، أنه سيتم خلال هذه الزيارة “إجراء مباحثات بين وفد حركة المقاومة الإسلامية وقيادة حزب العدالة والتنمية، حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها، كما تتضمن الزيارة لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر في حزب العدالة والتنمية أن “زيارة هنية للمملكة المغربية ستمتد إلى عدة أيام”.

يذكر أن زيارة هنية للمغرب تأتي عقب أشهر من إعلان المملكة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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