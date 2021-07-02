إسبانيا تتخطى سويسرا في يورو 2020

المستقلة/- حققت إسبانيا فوزا صعبا على سويسرا بركلات الترجيح 3-1، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 من المباراة التي جمعتهما في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا.

وافتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل مبكرا بعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة بمساعدة “النيران الصديقة”، بعد أن سدد جوردي ألبا الكرة بيسراه بقوة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم باللاعب السويسري دينيس زكريا وتتابع طريقها إلى الشباك.

وعادلت سويسرا النتيجة عن طريق شيردان شاكيري في الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء.

وتلقى المنتخب السويسري ضربة موجعة في الدقيقة الـ77 بطرد لاعبه ريمو فريلير بعد تدخله العنيف على الإسباني جيرارد مورينو.

ولم ينجح المنتخب الإسباني في استغلال التفوق العددي لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لإسبانيا بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي ووضع حدا لمغامرة سويسرا التي حققت مفاجأة مدوية بإقصائها فرنسا بطلة مونديال روسيا من دور الـ16 بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

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