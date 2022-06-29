إجراء عملية نوعية لرضيع عمره ساعتين في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال في مستشفى بنت الهدى التعليمي في مدينة الناصرية في ذي قار ، اليوم الأربعاء ، من إجراء عملية نوعية لطفل رضيع يبلغ من العمر ساعتين ، من اهالي محافظة المثنى .

وذكر بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه إن ” الرضيع كان يعاني من تشوهات ولادية ، وبروز الأمعاء وعدم إكتمال جدار البطن “.

وتابع ان ” العملية أُجريت برئاسة الطبيب الجراح علاء ياسر الجوي وأنها تكللت بالنجاح ، وان الرضيع بصحة جيدة “.

إجراء عملية نوعية لرضيع عمره ساعتين في ذي قار

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