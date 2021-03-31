أول تعليق من وزير الآثار المصري على “لعنة الفراعنة” المثيرة للجدل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علق وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، على الجدل المثار حول وجود ما يسمى بـ”لعنة الفراعنة”، وأنها السبب فيما حدث بمصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال العناني في تصريحات لجريدة “اليوم السابع” المصرية إنه: “يؤمن ببركة الفراعنة، والخير الذي أتى إلينا منهم على مدار مئات السنين، والذي سيأتي إلينا منهم في المستقبل”.

وأضاف العناني: “أنا لا أؤمن بلعنة الفراعنة، فأنا أعمل طوال مسيرتي المهنية في مجال الآثار، وسط المقابر والتوابيت، والفراعنة هم من جعلونا نرفع رأسنا وسط بلاد العالم لأننا ننتمي لأعظم حضارة في التاريخ، وأود أن أشكر الأجداد الذين يساعدون مصر حتى الآن، فهم السبب في السياحة في مصر، فعندما تقول لأي أجنبي في العالم أنا مصري، يقولون لك هل رأيت حتشبسوت؟ رأيت الهرم؟ فربنا يديم بركة الفراعنة علينا وعلى مصر”.

ووجه العناني، رسالة للمصريين قال فيها: “أقول للمصريين، يجب أن نفخر بأننا ننتمي إلى حضارة عريقة وعظيمة، فهي حضارة فريدة من نوعها، تتميز بكم آثار متنوع وكبير وفريد، فهو الأثر الأشهر في العالم، ويجب أن نعلم أن هذه حضارة عظيمة بالإيمان والعمل، فيجب أن نعمل جميعا، فما نعمله اليوم، سيصبح أثر وحضارة في الغد”.

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