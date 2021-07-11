أول تعليق من أحلام على أنباء طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/ ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن انفصال الفنانة الإماراتية أحلام عن زوجها مبارك الهاجري، مما دفع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين هاشتاغ “طلاق الفنانة الإماراتية أحلام ، ليتصدر تريند موقع تويتر، لتنفى أحلام تلك الشائعة تماماً على طريقتها.

حيث أعادت أحلام نشر تغريدة لزوجها مبارك الهاجري نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته أحلام معلقا عليها: “يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي”.

واحتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بمرور 18 عامًا على زواجها من زوجها مبارك الهاجري.

ونشرت أحلام، صورة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام” بإطلالة رومانسية، وعلقت عليها: “‏كل عام وأنت الروح والقلب، وعيوني اللي أشوف بها، حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري”.

وأضافت أحلام: “شكرا لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمة ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ ‎#الحمد_لله”.

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم “فدوة عيونك” وذلك حصريًا عبر تطبيق فن Box‬ للموسيقى.

وطرحت الإماراتية أحلام الشامسي أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان “فدوة عيونك”، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم “فدوة عيونك” لـ الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: “فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك”.

 

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