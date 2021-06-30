أوكرانيا تكمل عقد المتأهلين لربع نهائي يورو 2020

المستقلة/- تأهل منتخب أوكرانيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2020 لأول مرة في تاريخه بفوزه على نظيره السويدي 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة 1-1.

وافتتح المنتخب الأوكراني باب التسجيل في المباراة التي استضافها ملعب “هامبدن بارك” في مدينة جلاسكو الإسكتلندية في ختام دور الـ16، عن طريق نجمه ألكسندر زينتشينكو في الدقيقة الـ27، وعادل للسويد إيميل فورسبيرج قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وصمدت شباك الفريقين في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين.

وتلقى المنتخب السويدي ضربة موجعة في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بعد طرد لاعبه ماركوس دانيلسون لتدخله العنيف على أحد لاعبي الخصم، ليستغل المنتخب الأوكراني النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني عن طريق أرتيوم دوفبيك.

وهذه المرة الأولى في تاريخ المنتخب الأوكراني التي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث سيواجه على أرضية ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو/تموز المقبل، المنتخب الإنجليزي الفائز في وقت سابق على نظيره الألماني بهدفين نظيفين.