أوبك تتوقع ارتفاع انتاج النفط إلى 96.3 مليون برميل يوميا

المستقلة/-توقعت منظمة الدول المنتجة للنفط”أوبك” تعافي النمو على الطلب العالمي، مشيرة إلى أن مستويات الطلب العالمي على الخام الأسود قد ترتفع بمقدار 5.9 مليون برميل يوميًا إلى 96.3 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة بارتفاع الطلب العالمي على الخام عند 96.05 مليون برميل يوميًا.

وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، نمو المعروض النفطي من خارج “أوبك” في عام 2021 بنحو 0.95 مليون برميل يوميًا ليسجل 63.8 مليون برميل يومياً، مقارنة مع التقديرات السابقة عند 63.33 مليون برميل يومياً.

وكشف التقرير أن إنتاج “أوبك” من النفط تراجع بنحو 647 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري من 4.8 بالمائة إلى 5.1 بالمائة.

وقررت “أوبك+” في الشهر الماضي تثبيت الإنتاج في أبريل عند نفس المستويات الحالية، كما قررت المملكة مواصلة الخفض الطوعي لمستويات الإنتاج إلى نهاية الشهر المقبل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو مستجدات ملف سد النهضة

اقتصادية

في أقل من شهر..تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية

اخبار العراق

القبض على قاتل والد المحامي المخطوف علي جاسب

اخبار مصر

مصر تفرض رسوم دخول على العرب وبند خاص لمواطني قطر

اخر الاخبار

الصحة العالمية: تحصين العالم ضد “كوفيد 19” بحلول 2022 احتمال معقول

اخر الاخبار

الأردن.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا اليوم 

اخر الاخبار

مقتل طفلين واصابة والدتهما في انفجار لغم غربي تونس

اخر الاخبار

مقتل طفلين واصابة والدتهما في انفجار لغم غربي تونس

اخر الاخبار

الموانىء الصينية تمتلىء بواردات النفط الايراني

رياضية

عملاق إنجليزي يستهدف ضم أشرف حكيمي

اخر الاخبار

صعود مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات الأسبوع

اخبار العراق

القوة الجوية يحسم كلاسيكو الزوراء في الدوري العراقي

رياضية

برشلونة يجهز 3 صفقات مجانية برعاية لابورتا

اخبار العراق

26 مليون دينار إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

رياضية

وكيل هالاند يحدد وجهته المقبلة

اخر الاخبار

السد القطري يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة النصر السعودي

اخر الاخبار

وزير الطاقة والمياه اللبناني يحذر من انقطاع الكهرباء فى هذا الموعد