أوبك تتوقع ارتفاع انتاج النفط إلى 96.3 مليون برميل يوميا

المستقلة/-توقعت منظمة الدول المنتجة للنفط”أوبك” تعافي النمو على الطلب العالمي، مشيرة إلى أن مستويات الطلب العالمي على الخام الأسود قد ترتفع بمقدار 5.9 مليون برميل يوميًا إلى 96.3 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة بارتفاع الطلب العالمي على الخام عند 96.05 مليون برميل يوميًا.

وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، نمو المعروض النفطي من خارج “أوبك” في عام 2021 بنحو 0.95 مليون برميل يوميًا ليسجل 63.8 مليون برميل يومياً، مقارنة مع التقديرات السابقة عند 63.33 مليون برميل يومياً.

وكشف التقرير أن إنتاج “أوبك” من النفط تراجع بنحو 647 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري من 4.8 بالمائة إلى 5.1 بالمائة.

وقررت “أوبك+” في الشهر الماضي تثبيت الإنتاج في أبريل عند نفس المستويات الحالية، كما قررت المملكة مواصلة الخفض الطوعي لمستويات الإنتاج إلى نهاية الشهر المقبل.