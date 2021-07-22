أهلي جدة يضم نجم برشلونة السابق

المستقلة/- أعلن الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي على “تويتر”، اليوم الخميس، إتمام صفقة البرازيلي باولينهو، لاعب برشلونة السابق.

وأرفق الحساب مقطعا مصورا لجملة مكتوبة على جدار: “خلصوا مع باولينهو”، ويتبع ذلك شخص يقوم بوضع تشكيل على كلمة

“خلصوا”، بإضافة شدة وفتحة على حرف اللام وضمة على الصاد.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، عن اقتراب أهلي جدة من التوقيع مع باولينهو، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأمضى لاعب منتخب البرازيل السابق (32 عاما) فترتين ناجحتين، في صفوف جوانجزو إف.سي الصيني، عندما ساعده في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2015، والدوري الصيني الممتاز في 2015 و2016.

وبعد ذلك غادر للانضمام إلى برشلونة الإسباني لموسم واحد، ثم عاد إلى الصين في 2018، وقاد جوانجزو للفوز بلقب الدوري المحلي في 2019، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن باولينهو، الشهر الماضي، قوله “بسبب جائحة كوفيد 19 اضطررت إلى الرحيل عن جوانجزو إف.سي، أشعر بحزن كبير.. لكني انتظر العودة يوما ما لرؤيتكم جميعا”.

وقال جوانجزو حينها إن العلاقة بين الطرفين انتهت، قبل عامين من موعد انتهاء العقد، بسبب تعقيدات سببتها القيود المطبقة لاحتواء فيروس كورونا.