أنشيلوتي يسعى لضم نجم إيفرتون إلى ريال مدريد

المستقلة/- يحلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بنقل أحد اللاعبين البارزين في إيفرتون إلى الميرنجي، خلال الموسم المقبل.

وعمل أنشيلوتي في إيفرتون منذ 2019، قبل أن يوقع منذ أيام قليلة مع ريال مدريد، لمدة 3 مواسم.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن البرازيلي ريتشاليسون، مهاجم إيفرتون، على رادار ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريتشاليسون لديه عقد مع إيفرتون حتى 2024، لكن النادي الإنجليزي على استعداد للسماح برحيله، إذا ضغط اللاعب البرازيلي من أجل المغادرة.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن أنشيلوتي يعتقد أن لدى ريتشاليسون القدرات الفنية اللازمة للعب في أحد أكبر الأندية الأوروبية.

وذكرت أن ريتشاليسون أحرز 13 هدفا مع إيفرتون خلال 40 مباراة بمختلف البطولات، خلال الموسم المنصرم.

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