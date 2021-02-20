أنشيلوتي: محمد صلاح سبب فوزنا على ليفربول

المستقلة/- كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، عن وضعه خطة خاصة لإيقاف خطورة هجوم ليفربول الذي يقوده الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وفاز إيفرتون على ليفربول بثنائية نظيفة، مساء السبت، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب آنفيلد.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته لقناة “سكاي سبورتس”: “أنا سعيد جدًا بالنادي والمشجعين، آمل أنهم سيحتفلون الليلة، كان الأداء جيدا بالكثير من القتال والروح، أنا حقًا سعيد”.

وأضاف: “لعبنا مع إثنين من المهاجمين، خاميس رودريجيز وريتشارليسون ودفعت بسيموس كولمان لمواجهة روبرتسون، وأربعة في الخلف للسيطرة على محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو”.

وواصل: “أردنا تجنب الضغط من ليفربول، نعلم أنهم يضغطون كثيرًا لكن في بعض الأحيان كانت لدينا فرصة اللعب، مع عودة ريتشارليسون إنه يسجل الأهداف ويلعب بثبات كبير لديه تلك الجودة”.

وأكد: “علينا إيجاد المزيد من الاتساق على أرضنا ونحن نعمل على ذلك، نحن نقاتل من أجل اللعب في أوروبا، ونحن الآن في وضع جيد، يساعد هذا النوع من الأداء على تحسين إيمان الفريق”.