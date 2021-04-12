أنجيلا ميركل تلغي تسجيلها لتلقي لقاح فيروس كورونا

المستقلة /- ألغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تسجيلها لتلقي لقاح فيروس كورونا، بحسب صحيفة بيلد.

وكان من المقرر أن تتلقى ميركل اللقاح في مركز التطعيم في منطقة تمبلهوف.

ويستخدم مركز التلقيح في تمبلهوف لقاح الشركة البريطانية السويدية أسترازينيكا.

وقالت الصحيفة إنه تم الإلغاء من خلال خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت ”Doctolib“.

وتعزو الصحيفة ذلك إلى حضور ميركل اجتماعا مغلقا لكتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وكانت قد أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الأسبوع الماضي، عن اكتشاف ”صلة محتملة“ بين لقاح أسترازينيكا وظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

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