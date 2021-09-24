أنباء عن وفاة زوجة الفنان “حمادة هلال” بحادث سير

المستقلة /- بعد خلعها الحجاب وظهورها للمرة الأولى من دونه تعرضت زوجة الفنان المصري حمادة هلال لحادث سير هي وأبنائهما دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

زوجة الفنان حمادة هلال التي كانت قد تصدرت محركات البحث بعد ظهورها من دون حجاب معه تعرضت لحادث سير عندما كانت برفقة أولادهما في الساعات الماضية.

الفنان حمادة هلال أعلن عن هذا الأمر عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانتسجرام حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة ” الستوري ” قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سير سيارة هي وأولادها.”

من جهة أخرى ، اثارت زوجة حمادة هلال جدلا واسعا بعد ظهورها الأخير بدون حجاب في حفل الموريكس دور وتصدرت صورها ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة وبين من انتقد حمادة وزوجته

الجدير بالذكر ان الفنان المصري حمادة هلال تألق هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنانة السورية نسرين طافش بمسلسل ” المداح ” الذي تصدر محركات البحث خلال شهر رمضان وحصد ملايين المشاهدات بنجاحه الهائل والقصة الدرامية الفريدة من نوعها.

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