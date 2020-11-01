أمين بغداد يوجه بعدم المساس بلوحات الكرافيتي وتدوينات المتظاهرين

المستقلة / – وجه أمين بغداد الجديد علاء معن، بعدم المساس بلوحات الكرافيتي وتدوينات المتظاهرين التي تركوها في نفق التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك خلال جولة ميدانية في ساحة التحرير ومقترباتها.

وذكر المكتب الإعلامي في أمانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد ، إن “الأمانة أطلقت حملة كبرى لتطوير ساحات التحرير والخلاني والطيران وحديقة الامة ومقتربات جسر الجمهورية بعد افتتاحها رسمياً”.

وأضاف البيان، أن “أمين بغداد، اشرف ميدانياً على الاعمال الجارية لاعادة تأهيل وتطوير المقاطع المتضررة من تلك المواقع بعد افتتاحها رسمياً لسير المركبات والمارة واعادة الحياة الطبيعية للمنطقة وبدعم وإسناد من القوات الامنية”.

وتابع البيان، أن “أمين بغداد وجه بعدم المساس بلوحات الكرافيتي والعبارات التي سطرتها أنامل المتظاهرين في نفق التحرير بوصفها صفحة مشرقة من تاريخ العراق الجديد و تعد توثيقاً لمرحلة مهمة تسهم في نهضة البلاد”.