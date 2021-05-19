أمريكا تدين تصريحات أردوغان ضد إسرائيل: معادية للسامية

المستقلة /- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشان إسرائيل ووصفتها بـ “المعادية للسامية”.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، “الولايات المتحدة تدين بشدة تصريحات الرئيس أردوغان الأخيرة المعادية للسامية على الشعب اليهودي، وهذه التصريحات مثيرة للاشمئزاز”.

وأضاف المتحدث، “ندعو الرئيس أردوغان والقادة الأتراك إلى الامتناع عن التصريحات التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف. وندعو تركيا إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع (في الشرق الأوسط)”.

وتابع، “اللغة المناهضة للسامية لا محل لها في أي مكان”.

هذا ولم يذكر المتحدث، عن أي تصريحات يدور الحديث.

وانتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس بشدة قرار السلطات النمساوية برفع أعلام إسرائيل فوق بعض المباني النمساوية الفدرالية في فيينا.

وقال أردوغان بهذا الشأن متحدثا من أنقرة، “ألعن الحكومة النمساوية التي رفعت العلم الإسرائيلي على مبنى مكتب المستشار النمساوي. إن رفعك علم دولة إرهابية على مبنى الدولة التي تنتمي إليها يعني التماهي مع الإرهاب. ويبدو أن النمسا تحاول إجبار المسلمين على دفع ثمن الإبادة الجماعية لليهود”.