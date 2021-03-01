ألم الركبة – الأعراض والأسباب

المستقلة /- آلام الركبة مشكلة صحية شائعة لدى كبار السن، حيث إنه مع تقدم العمر، تصبح العضلات حول الغضروف المرن التي تعمل كممتص للصدمات في مفاصلنا صلبة، وتفقد مرونتها وتصبح أكثر عرضة للإصابة والإجهاد.

ولكن عندما تبدأ هذه المشكلة في إزعاجك في سن مبكرة، فقد يكون السبب هو عادات أسلوب حياتك السيئة، حيث يشكو البالغون الأصغر سنا الآن من آلام الركبة، التي تحدث في الغالب بسبب نمط حياتهم غير المستقر أو الجلوس أو الوقوف.

فيما يلي 5 حركات خاطئة يجب تجنبها للحفاظ على صحة ركبتيك:

تربيع الساقين

ينتج ألم الركبة التدريجي في الغالب عن الجلوس مع تربيع الساقين. يشتكي كل من الرجال والنساء الذين اعتادوا الجلوس مع وضع أرجلهم فوق الأخرى، من مشكلة آلام الركبة، حيث تشكل ضغطا إضافيا على ركبتيك.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من أي نوع من المشاكل المتعلقة بالركبة، فإن الجلوس في هذه الوضعية لفترة طويلة يمكن أن يجعل الحالة أسوأ.

الركوع لفترات طويلة

يمكن أن يؤدي الركوع أو البقاء في وضع تنثني فيه ركبتاك لفترة طويلة إلى زيادة الضغط على المفاصل والأربطة والعضلات. في حالة الركوع على أي سطح صلب، يزداد الضغط على غضروفك وعظامك حول الركبتين.

لذا، حاول تجنب البقاء في هذا الوضع لفترة طويلة، ويجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل في الركبة أو التهاب المفاصل تجنب هذا الوضع بشكل خاص.

ارتداء الأحذية غير المريحة

الأحذية التي ترتديها يمكن أن تساهم في ألم الركبة، حيث يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية الصلبة أو غير المريحة إلى اختلال التوازن والضغط على مفاصلك، هذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى آلام المفاصل وإجهاد العضلات.

الجلوس لفترات طويلة

إذا كنت من الأشخاص الذين يجب عليهم الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة أثناء العمل، فتأكد من أن الكرسي الذي تجلس عليه مريح وبارتفاع مناسب.

قد يؤدي الجلوس على أثاث مرتفع جدا أو منخفض جدا إلى زيادة معاناتك، ويمكن أن يزيد ألم ركبتك، كما يسبب خشونة مفصل الركبة، لأنها تتسبب في زيادة الضغط عليه.

الوقوف لفترات طويلة

الوقوف لفترات طويلة يتسبب في إجهاد السطح الغضروفي، فيتشقق ويصاب المفصل بالخشون