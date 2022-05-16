أفضل العلاجات المنزلية لأوجاع الأسنان

المستقلة /- يعاني الكثير من آلام الأسنان خاصة في الليل حيث يزيد الألم. ولتخفيف هذه الأوجاع لحين زيارة الطبيب. إليك بعض العلاجات المنزلية الفعالة

– الضغط على القرنفل تحت السن يزيل ألم الأسنان. زيت القرنفل فعال أيضاً في تسكين الألم. – تناول فص من الثوم في حالة وجع الاسنان. الأليسين الموجود فيه هو عامل طبيعي مضاد للجراثيم. يزيل وجع الأسنان.

– الكركم مضاد حيوي طبيعي. يجب وضع عجينة من الكركم والملح وزيت الخردل على السن المؤلم. إنه يعمل كدواء لألم الأسنان ويعطي راحة في دقائق من الألم.

– نقطع البطاطس إلى قطع صغيرة ونأكلها نيئة. هذا يخفف من ألم الأسنان بسرعة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أفضل العلاجات المنزلية لأوجاع الأسنان

اخر الاخبار

النكبة حولت قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظا

اخر الاخبار

صور مسربة تكشف مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد

اخر الاخبار

5 علامات خطيرة قد تدل على الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

5 عناصر تجنب تركها داخل السيارة في الأجواء الحارة

اخر الاخبار

الكشف عن سبب وفاة بطل مسلسل فريندز

اخبار العراق

أول تعليق على الغاء عضويته.. مشعان الجبوري: “من غدر سيندم “

اخبار العراق

أول تعليق على الغاء عضويته.. مشعان الجبوري: “من غدر سيندم “

اخر الاخبار

المحكمة الاتحادية تقرر الغاء عضوية مشعان الجبوري بالبرلمان و قتيبة الجبوري بديلا عنه

اخبار العراق

اجتماع عاجل للاطار التنسيقي والمتحالفين معه لمناقشة تطورات موقف الصدر

اخر الاخبار

العماني سليمان الناعبي يتمكن من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي

اخر الاخبار

الملك عبدالله يوجه بمنحة دراسية باسم “شيرين أبو عاقلة” ويعزي اسرتها

اخر الاخبار

شاهد: أبو غزالة يتوقع انهيار البيتكوين

اخر الاخبار

الصحة العراقية تعلن تسجيل ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

اخر الاخبار

سعد ناطق يؤكد وجود مفاوضات مباشرة بينه وبين الأهلي المصري

اخر الاخبار

وزير الشباب يكشف عن أهم المشاكل التي تعيق إنهاء العمل بقاعة بغداد ارينا

اخر الاخبار

الوسط الفني يفجع بوفاة ممثل سوري قدير