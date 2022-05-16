أفضل العلاجات المنزلية لأوجاع الأسنان

المستقلة /- يعاني الكثير من آلام الأسنان خاصة في الليل حيث يزيد الألم. ولتخفيف هذه الأوجاع لحين زيارة الطبيب. إليك بعض العلاجات المنزلية الفعالة

– الضغط على القرنفل تحت السن يزيل ألم الأسنان. زيت القرنفل فعال أيضاً في تسكين الألم. – تناول فص من الثوم في حالة وجع الاسنان. الأليسين الموجود فيه هو عامل طبيعي مضاد للجراثيم. يزيل وجع الأسنان.

– الكركم مضاد حيوي طبيعي. يجب وضع عجينة من الكركم والملح وزيت الخردل على السن المؤلم. إنه يعمل كدواء لألم الأسنان ويعطي راحة في دقائق من الألم.

– نقطع البطاطس إلى قطع صغيرة ونأكلها نيئة. هذا يخفف من ألم الأسنان بسرعة.