أفضل العلاجات المنزلية لأوجاع الأسنان
المستقلة /- يعاني الكثير من آلام الأسنان خاصة في الليل حيث يزيد الألم. ولتخفيف هذه الأوجاع لحين زيارة الطبيب. إليك بعض العلاجات المنزلية الفعالة
– الضغط على القرنفل تحت السن يزيل ألم الأسنان. زيت القرنفل فعال أيضاً في تسكين الألم. – تناول فص من الثوم في حالة وجع الاسنان. الأليسين الموجود فيه هو عامل طبيعي مضاد للجراثيم. يزيل وجع الأسنان.
– الكركم مضاد حيوي طبيعي. يجب وضع عجينة من الكركم والملح وزيت الخردل على السن المؤلم. إنه يعمل كدواء لألم الأسنان ويعطي راحة في دقائق من الألم.
– نقطع البطاطس إلى قطع صغيرة ونأكلها نيئة. هذا يخفف من ألم الأسنان بسرعة.
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