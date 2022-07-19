أطعمة إياك أن تضعها في الثلاجة وهذه هي الأسباب

المستقلة /- الكثير من السيدات يضعن الخضراوات والفواكه في الثلاجة لضمان بقائها طازجة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي ينصح بعدم وضعها في الثلاجة بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي تقلل من قيمتها الغذائية وإفسادها بشكل سريع.

وإليك قائمة من الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة:

1- كنتالوب:

تعمل درجات الحرارة المنخفضة على خفض قيمة مضادات الأكسدة المتواجدة في تركيبة الكنتالوب، حيث أن الكنتالوب، وكذلك البطيخ عند وضعهم في الثلاجة يفقد من قيمة مادة بيتا كاروتين التي تعزز صحة الجلد والبصر.

2- الريحان:

عند تخزين الريحان على درجة حرارة أقل من 40 درجة، فستتحول إلى اللون الأسود، لذلك يفضل وضعها في كوب من المياه.

3- البطاطا:

لا يفضل وضع البطاطا في الثلاجة، إذ عند تبريدها سيتحول النشاء المتواجد بداخلها إلى سكر، وبالتالي سيكون مذاقها غير جيد، كما أنه لا يفضل تخزينها في منطقة قريبة من أشعة الشمس، لأنها تسبب تراكم الكلوروفيل، والذي يعمل على جعلها تبدو باللون الأخضر وتكون أكثر مرارة، ويمكنك وضعها في كيس بلاستيكي، ووضعها على رخام المطبخ في منطقة باردة.

4- البصل:

البصل من الخضراوات التي تحتاج إلى التهوية الدائمة عند تخزينها، لذلك لا يفضل وضعها في الثلاجة، كما أنه لا يصح أن تضع مع البطاطا في سلة الخضراوات، لأن البصل يخرج منه غاز يجعل البطاطا تفسد بشكل أسرع، عند تخزينه خارج الثلاجة يفضل الفصل بينهما.

5- الطماطم:

درجة الحرارة الباردة تساهم في تغير المسارات الكيميائية المتواجدة بداخلها، مما تؤثر على نكهتها، لذلك لا ينصح بتخزينها في الثلاجة.

6- القهوة:

تعتقد كثير من السيدات أن تخزين القهوة ووضعها في درجة حرارة منخفضة، تساهم في تقوية النكهة، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، إذ تعمل الرطوبة على تغير مذاق القهوة وليس العكس.

7- الثوم:

يفضل وضع الثوم في مكان دافئ على درجة حرارة الغرفة، ففي حالة وضعه في درجة حرارة منخفضة يغير من المواد الكميائية المتواجدة في تركيبته.

8- العسل:

خاصة في الصيف، تلجأ ربات البيوت إلى وضع العسل في الثلاجة لعدم وصول النمل له، ولكن درجة الحرارة المنخفضة تؤثر على التركيبة الكيميائية المتواجدة في العسل، وبالتالي تقلل من قيمته الغذائية، لذلك يفضل وضعه خارج الثلاجة ولعدم وصول النمل له، يمكنك وضعه في وعاء به القليل من الماء ووضع البرطمان داخل الوعاء حتى لا يتمكن النمل من الوصول للعسل.

9- الخبز:

يفضل عدم وضع الخبز في الثلاجة، على الرغم من أن درجات الحرارة تمنع تعفن الخبز إلا أنه في نفس الوقت لا يساعد على إبقائه طازجاً، لذلك يمكنك شراء كميات مناسبة للخبز ووضعه في درجة حرارة الغرفة.