أسود العرب.. ترحيب واسع من السعوديين بزيارة سلطان عمان المرتقبة “فيديو”

المستقلة /-احمد عبدالله/في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم، يزور سلطان عُمان، هيثم بن طارق، السعودية، يوم غد الأحد، تلبية لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط ترحيب كبير من السعوديين.

وتحت “هاشتاغ” :”#سلطان_عمان _ضيف_الملك_ سلمان”، أعرب العديد من ناشطي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن ترحيبهم بهذه الزيارة.
حيث عبر الكاتب حمد القاضي عن ترحيبه بزيارة السلطان المرتقبة قائلا: “ممتنون نحن السعوديين للسلطان هيثم سلطان عمان لاختياره وطننا لأول زيارة خارجية يقوم بها بعد توليه الحكم..هذه الزيارة ستوثق العلاقات أكثر وستزيد مجالات التعاون على كل الأصعدة فمرحبا بالسلطان ضيفا عزيزا على قائدنا خادم الحرمين الملك سلمان”.
وانتشرت صورة الملك سلمان بن عبد العزيز والسلطان هيثم بن طارق بعنوان “الدار داركم وبالقلب مقداركم”، حيث نشرها رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة في “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “الدار داركم وبالقلب مقداركم..نقولها جميعا لضيف خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق..عمان والسعودية علاقة أخويه تفوق كل العبارات ادام الله على شعبينا الخير والسلام”.
هذا ونشرت شبكة “عمان” أغنية “أسود العرين” التي “أطلقت بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم طارق لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”، موضحة أنها من كلمات خميس المقيمي، وألحان خالد بن حمد البوسعيدي، وغناء صلاح الزدجالي وعبد المجيد عبد الله”.
هذا وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ترحيبهم بهذه الزيارة، وقال أحدهم: “تربط المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان علاقات طويلة وقوية ، وهذه الزيارة ستعمل على تقوية العلاقات وتعزيز التعاون في العديد من المجالات ، أهلا بكم في المملكة”، وأضاف البعض الآخر: “نحن سعداء بزيارة الجار العزيز”، بالإضافة إلى آلاف التغريدات حول هذه الزيارة


من جانبه، أعرب السفير السعودي لدى سلطنة عمان، عبد الله العنزي: “زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق للمملكة تعد محطة تاريخية بين البلدين، لصياغة رؤية مشتركة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

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