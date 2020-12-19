أسواق إلامارات تنهي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع

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المستقلة/- أنهت السوق الاماراتية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي للمؤشرات.
وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.42 ٪، ليصل لمستوى 2550.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.51 ٪، ليصل لمستوى 5135.21 نقطة
وكان السهم الأكثر نمواً في سوق دبي على مدار الأسبوع شركة الإمارات للمرطبات، كما كان سهم شركة أبوظبي لبناء السفن هو الأكثر تحقيقاً للمكاسب في سوق أبوظبي بنسبة 15.65 بالمائة.
وساهم نمو سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.31 بالمائة في صعود بورصة دبي، كما ساهم ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.28 بالمائة في تحقيق بورصة أبو ظبي للمكاسب بنهاية الأسبوع.

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