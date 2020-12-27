أسواق إلامارات تنهي تعاملات الأحد على خسائر 7.3 مليار درهم

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المستقلة/-أنهت مؤشرات الأسواق الاماراتية تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تراجع في الأداءوخسر رأس المال السوقينحو 7.38 مليار درهم.

سوق دبي المالي
، وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.46 ٪ عند مستوى 2515.67 نقطة.

وجرت تعاملات بحجم 118.99 مليون سهم، بسيولة قيمتها 103.05 مليون درهم مع ختام التداول.

وخسرت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.23 مليار درهم، لإغلاق عند 342.24 مليار درهم،
سوق أبو ظبي
و تراجع سوق أبوظبي المالي بنحو 0.59 بالمائة، إلى مستوى 5095.94 نقطة عبر تداول 64.09 مليون سهم، بقيمة 301.53 مليون درهم.
وبلغت خسائر أسهم أبوظبي 6.15 مليار درهم، لتسجل اليوم 730.65 مليار درهم،

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