أسوأ العصائر لدهون البطن!

المستقلة /- عندما يتعلق الأمر بمعظم الأطعمة والمشروبات، فإن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن يؤدي إلى بعض النتائج الصحية السلبية. العصير ليس استثناء. على الرغم من أن العصير يمكن أن يكون صحياً ويوفر بعض الفوائد، إلا أنك تريد التأكد من أنك تختار النوع الصحيح ولا تبالغ في الانغماس في الأنواع الخاطئة.

توضح آمي جودسون، اختصاصية تغذية، أنه لا يوجد طعام أو شراب يسبب دهون البطن. ومع ذلك إذا كنت تتناول سعرات حرارية أكثر مما تحتاج فيمكن أن تساهم على المدى الطويل في زيادة الوزن وزيادة الدهون في البطن. لذلك قد تكون المشروبات المحلاة بالسكر مثل بعض العصائر والعصائر المضاف إليها السكر عاملاً في زيادة السعرات الحرارية غير الضرورية وقد لا تلاحظ ذلك. عندما نقول عصائر محلاة بالسكر فإننا لا نتحدث عن عصائر 100٪ نقية ولا تحتوي على أي سكريات مضافة.

تقول جودسون: “دون أن يدركوا ذلك، يأخذ الكثير من الناس الكثير من السعرات الحرارية المضافة من المشروبات المحلاة بالسكر. في معظم الحالات، لا تجعلك هذه المشروبات تشعر بالشبع، لذلك من السهل شرب القليل من السعرات الحرارية مع وجبة أو وجبة خفيفة أو بينهما”.

مع ما يقال، تستمر جودسون في اقتراح أنه بينما يفكر معظم الناس في المشروبات الغازية وعصير الليمون ومشروبات الطاقة عندما يفكرون في المشروبات المحلاة بالسكر، من المهم ملاحظة أن العصائر والعصائر وغيرها من المشروبات “الصحية” يمكن أن تكون أيضاً إضافة السكر والسعرات الحرارية.

توضح جودسون: “يعتبر العصير شيئاً مثيراً للاهتمام لأن جميع العصائر توفر السكر على شكل فركتوز وهو سكر طبيعي موجود في الفاكهة”. “ومع ذلك، فإن بعض العصائر، مثل العصير 100٪ توفر فوائد مغذية أكثر من غيرها.”

على سبيل المثال، تقترح جودسون أن عصير الرمان 100٪ يوفر أيضاً مضادات الأكسدة والبوتاسيوم بينما يوفر عصير البرتقال 100٪ فيتامين ج وبعض فيتامينات ب المحددة. لذلك، أثناء تناولك للسكر، فهو سكر غني بالمغذيات وله فوائد صحية.

وفي الوقت نفسه، تحتوي بعض العصائر على سكريات مضافة وتحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية.

هناك العديد من خيارات مشروبات البرتقال التي تبدو وكأنها عصير برتقال 100٪، في حين أنها في الواقع مصنوعة من سكر مضاف ومكونات غير طبيعية. شرب الكثير من السكريات المضافة يمكن أن يساهم في تراكم الدهون في البطن، وبعض هذه الأصناف تساهم في القليل جداً من المغذيات الدقيقة إن وجدت على الإطلاق. أفضل رهان هو التمسك بعصير البرتقال بنسبة 100٪ إذا كنت تريد مشروباً بطعم البرتقال.”

وتشير جودسون أيضاً إلى أن هذه الأنواع من المشروبات هي تلك التي يجب عليك الحد منها في نظامك الغذائي، لأنها تحتوي على القليل من الفوائد الغذائية أو لا تحتوي على أي فوائد غذائية ويمكن أن تضيف الكثير من السعرات الحرارية الإضافية إلى يومك.