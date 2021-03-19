أسلحة ثقيلة وصواريخ بنزاع عشائري في ذي قار

المستقلة /- أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، بأن نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، استخدمت فيه أسلحة ثقيلة وصواريخ القاذفات.

وقال المصدر إن النزاع وقع بناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ بين عشيرتي بني سعيد وال فيورز، لافتا إلى أن سبب النزاع يعود لخلاف على أرض زراعية بين الطرفين.

وأشار إلى أن أحد أطراف النزاع كان منزله على مقربة من منزل النائب (علا الناشي) حيث سقط صاروخ قاذفة بالخطأ في بوابة المنزل.

ولم يكشف المصدر عن وجود قتلى وجرحى بين الطرفين، لكنه اكد حصول أضرار كبيرة في ممتلكات المنازل المجاورة لمكان الحادث بسبب شدة القتال العشائري بين الطرفين.

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