اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس
المستقلة /- تنشر المستقلة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس.
أسعار مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار 125,500
سعر شراء الدولار 124,500
العملات العالمية الأجنبية
اليورو: 100 يورو 117,75 دولار
الأسترليني: 100 باوند 132,08 دولار
الليرة التركية: 100 دولار 784,88 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصـة الذهب عالمياً $ 1870,35
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 43,87 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 41,55 دولار
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