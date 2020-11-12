اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس

المستقلة /- تنشر المستقلة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس.

أسعار مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

العملات العالمية الأجنبية

اليورو: 100 يورو 117,75 دولار

الأسترليني: 100 باوند 132,08 دولار

الليرة التركية: 100 دولار 784,88 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصـة الذهب عالمياً $ 1870,35

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 43,87 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 41,55 دولار

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