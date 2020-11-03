أسعار النفط ترتفع 2٪ بدعم من أنباء خفض إلانتاج
المستقلة/ – أمل نبيل / ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المئة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مع احتمالية قيام “أوبك” بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج.
وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.8 بالمائة إلى 37.48 دولار للبرميل.
كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.6 بالمائة إلى 39.59 دولار للبرميل.،”..
واجتمع وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” بمنتجي الطاقة المحللين أمس الإثنين لمناقشة إمكانية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج..بحسب وكالة ” بلومبرج” الأمريكية.
وسجلت أسعار النفط أمس الاثنين أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر بعد عمليات الإغلاق الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في عدة دول أوربية، وترقب نتائج الانتخابات الأمريكية والتى تنطلق اليوم الثلاثاء.
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