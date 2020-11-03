أسعار النفط ترتفع 2٪ بدعم من أنباء خفض إلانتاج

المستقلة/ – أمل نبيل / ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المئة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مع احتمالية قيام “أوبك” بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.8 بالمائة إلى 37.48 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.6 بالمائة إلى 39.59 دولار للبرميل.،”..

واجتمع وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” بمنتجي الطاقة المحللين أمس الإثنين لمناقشة إمكانية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج..بحسب وكالة ” بلومبرج” الأمريكية.