أسعار النفط ترتفع فوق 63 دولارا للبرميل

المستقلة/-ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وصعد خام برنت فوق 63 دولارا للبرميل، متجاهلا الأنباءحول وجود خلاف سعودي روسي على إنتاج النفط.

فبينما تريد السعودية الحفاظ على المستويات الحالية لانتاج النفط، ترغب روسيا في رفع انتاج النفط الخام..بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 1.5% إلى 63.88 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.4% عند 60.05 دولار للبرميل