أسعار الذهب تواصل الارتفاع..وتتجاوز 1900 دولار للأوقية

المستقلة/- واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وتجاوز سعر الأوقية 1900 دولارا، مع تراجع سعر الدولار العالمي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 2.2% ما يعادل 41.10 دولار ليصل إلى 1900.20 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 1.5% ليصعد إلى 1892.49 دولار للأوقية.

و ارتفع سعر الفضة تسليم مارس بنحو 4.8% مسجلاً 26.26 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- الهبوط بنحو 0.7% إلى 89.808 نقطة.