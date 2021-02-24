أسعار الذهب تهبط دون 1800 دولار للأوقية

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط سعر المعدن الأصفر دون 1800 دولار للأوقية، مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ فبراير.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.4 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1797.90 دولار للأوقية.

و تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1797.35 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.18.