أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في 14 يوم

المستقلة/-أنهت أسعار الذهب تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أعلى مستوى لها  على أعلى مستوى لها خلال أسبوعين، مع تراجع العائد على السندات الأمريكية واستقرار سعر الدولار الأمريكي.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.1 بالمائة إلى 1730.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 مارس/آذار الجاري.

و انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1729.11 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 91.87.ال أسبوعين.

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