أسعار الذهب ترتفع فوق 1732 دولار للأوقية

المستقلة/-ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وصعد المعدن الأصفر فوق 1732 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر تعرض للضغط خلال مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 شهراً، حيث يقلل صعود عوائد السندات من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1732.50 دولار للأوقية.

في حين هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1734.49 دولار للأوقية، بعد أن كانت متراجعاً عند مستوى 1716.60 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 91.74.

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