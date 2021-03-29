أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات الاثنين

المستقلة/..تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقد الذهب نحو 25 دولار لتهبط أوقية الذهب لأقل من 1710 دولار للأوقية، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.
وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.5 بالمائة، ما يعادل 25.30 دولار، ليصل إلى مستوى 1709.34 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة إلى 1705.55 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 92.84.تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقد الذهب نحو 25 دولار لتهبط أوقية الذهب لأقل من 1710 دولار للأوقية، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.
، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.5 بالمائة، ما يعادل 25.30 دولار، ليصل إلى مستوى 1709.34 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة إلى 1705.55 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 92.84.

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