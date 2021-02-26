أسطورة نيجيريا يلمح لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

المستقلة/- ألمح أسطورة منتخب نيجيريا لرحيل محمد صلاح عن ليفربول، في الفترة المقبلة.

وفتح محمد صلاح من قبل باب الرحيل عن صفوف ليفربول خلال تصريحات صحفية أطلقها مؤخرا، بعدما ألمح لعدم تقديره في النادي الإنجليزي.

وقال جاي جاي أوكوشا نجم نيجيريا السابق في تصريحات تليفزيونية: “محمد صلاح يشعر بالإرهاق مع ليفربول، والوضع يزداد سوءا في النادي الأحمر، لذلك أراه قادرا على الانتقال خارج الدوري الإنجليزي”.

وينتهي عقد محمد صلاح رفقة ليفربول في يونيو/حزيران 2023 علما بأنه يعتبر أحد العناصر الأساسية في مشروع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

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