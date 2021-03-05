أسطورة ليفربول يكشف حيلة ماني لتقليل أهداف محمد صلاح

المستقلة/- يرى مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، أن السنغالي ساديو ماني، جناح الريدز، رفض الحصول على ركلة جزاء في مباراة تشيلسي، حتى لا يسددها زميله المصري محمد صلاح.

ليفربول سقط في “آنفيلد” بهدف نظيف على يد تشيلسي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة في الشوط الأول، مع حلول الدقيقة التاسعة، شهدت تدخلا من الدنماركي أندرياس كريستنسن على ماني، داخل منطقة الجزاء، لكن السنغالي لم يسقط وحاول الاستمرار في سعيه لمحاولة تسجيل هدف.

أوين يرى أن ماني لم يسقط لأنه يعرف أنه إذا حصل ليفربول على ركلة جزاء، فإن صلاح هو من سيتولى بدوره تسديد الركلة وليس السنغالي.

وقال أوين في تصريحات نشرتها شبكة “أوبتوس سبورت” البريطانية: “لقد كانت هناك مناسبة، حيث اعتقد كل مشجع لليفربول في العالم إنها ركلة جزاء، لم أصدق أن ماني لم يسقط”.

وأضاف: “أنا لا أدافع عن ذلك، لكن عادة ما ترى لاعبين في الحالة الهجومية يسقطون، أنا أتساءل فقط عما ما كان يفكر فيه ماني أعتقد أنه قال (سأحاول التسجيل، لأنني إذا لم أفعل ذلك، محمد صلاح سيحصل على ركلة جزاء أخرى)”.

وواصل: “نحن نعلم جميعا مدى تنافسية اللاعبين المهاجمين، نعلم جميعًا مدى أنانية المُهاجمين، صلاح وماني كانا يتنافسان على الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين”.

وتابع: “في رأيي أعتقد أن ماني رفض السقوط وقال (هذه هي فرصتي للتسجيل)، هُناك تنافس طبيعي بين ماني ومحمد صلاح، لكننا رأيناهما لا يمرران الكرات إلى بعضهما البعض عندما يكون أحدهما في وضع أفضل تمامًا من الأخر”.

وأتم: “نحن نتحدث عن الأنانية وكوننا مستاءين بعض الشيء، لقد رأينا صلاح يهز رأسه عند استبداله، نحن نعرف مدى رغبتهم في الفوز بالحذاء الذهبي”.