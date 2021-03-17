أسطورة ليفربول: محمد صلاح يعاني من “أزمة هاري كين”

المستقلة/- يرى جيمي كاراجر أسطورة ليفربول أن محمد صلاح نجم الليفر يعاني من ذات المشكلة التي تواجه هاري كين مهاجم توتنهام.

وخلال تصريحات صحفية أطلقها جيمي كاراجر عن مصير مستقبل محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، الذي فتح الباب أمام رحيله عن صفوف الريدز.

وقال كاراجر إن محمد صلاح لديه نفس المشكلة مثل هاري كين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحا: “محمد صلاح سيبلغ من العمر 29 عاما بحلول بداية الموسم المقبل لذلك سيكون من الصعب خروجه من الريدز”.

وواصل: “بالنسبة للثنائي كنت تتحدث عن 120 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، وربما أكثر، ولا أعتقد أن أي ناد كبير سينفق الكثير على لاعبين في ذلك العمر الآن.”

وأردف: “أعتقد أنهم ربما فاتهم الوقت إذا كانوا يريدون الذهاب ، سواء كان ذلك لريال مدريد أو برشلونة أو ما إذا كان هاري كين ذاهبا إلى مانشستر يونايتد أو السيتي، ستكون أكثر ميلا إلى إنفاق رسوم أكبر على اللاعبين الأصغر سنا لأنهم يعرضون استثمارات محتملة طويلة الأجل.

وأضاف: “أعتقد أنك ستتطلع أكثر إلى دفع 200 مليون جنيه إسترليني مقابل كيليان مبابي بسبب صغر سنه ، وربما نفس الشيء مع إيرلينج هالاند أيضا لأنك ستحصل على الكثير من الأموال”

وأردف: “أيضا الوضع الذي نحن فيه بسبب فيروس كورونا والشؤون المالية ، العملاقان الإسبانيان ليس لديهما أموال ، بل لديهم ديون كبرى”.

واختتم حديثه قائلا: لذا لن يسمح ليفربول لصلاح بالذهاب إلى أي شخص في هذا البلد وهل تريد أن تلعب لباريس سان جيرمان بدلا من ليفربول؟ سأكون مندهشا جدا إذا فعلت ذلك مع الدوري الفرنسي، أعتقد أن صلاح هنا ليبقى”.