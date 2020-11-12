أسطورة برشلونة يساعد راموس على تحقيق إنجاز أوروبي

(المستقلة) تمكن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، من معادلة رقم الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، كأكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات دولية مع منتخب بلاده.

رقم تاريخي

وشارك راموس في مباراة إسبانيا الودية ضد هولندا، مساء الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ليصل عدد مشاركاته بقميص “لاروخا” إلى 176 مباراة.

كذلك فإن راموس، بالتساوي مع بوفون، أصبح يحتل المركز الثاني بين أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخبات بلادهم على مر التاريخ.

أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، هو اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده بـ184 لقاء، ما يعني أن راموس أصبح على بعد 8 مباريات فقط من معادلة رقم “عميد لاعبي العالم”.

مساعدة من أسطورة برشلونة

وحصل راموس على مساعدة من لويس إنريكي، أسطورة برشلونة ومدربه الأسبق، والمدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا، من أجل معادلة رقم بوفون.

وكان راموس بديلا ضد هولندا، وقرر إنريكي الدفع به في الدقيقة 85، من أجل منح قائد “الماتادور” دفعة معنوية بمعادلة الرقم التاريخي، قبل مواجهتي سويسرا وألمانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على سويسرا، السبت المقبل، في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، ثم يستضيف نظيره الألماني يوم 17 من الشهر الحالي في الجولة السادسة.

يذكر أن راموس انضم لمنتخب إسبانيا لأول مرة في عام 2005، وسجل معه 23 هدفا، وكان عنصرا أساسيا في الجيل الذي حقق كأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012، وكأس العالم 2010.